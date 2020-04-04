Адресс г. Москва ул. 6-я Радиальная, д. 62 (завод "Огонек") схема проезда

Телефон +7 (495) 326-34-56     8-905-553-78-86WhatsApp

Продажа кованых, литых и штампованных элементов для художественной ковки.
Осуществляем доставку по России
Работаем с 2006 года
Каталог элементов:
Прайс

Найти по артикулу:
Каталог элементов:
Rambler's Top100
Новости
Все новости [ 35 ]

| Элементы для ковки | шары, сферы | Шар кованый Арт. 19438-15

Шар кованый Арт. 19438-15


подробно о товаре
Кол-во фото [ 1 ]
Кованый элемент: Шар кованый Арт. 19438-15 увеличенное фото
Фото № 1

Характеристики элементов:
Название: Шар кованый 19438-15
Размер: д=15мм, вес 0,015кг
Примечание:
Цена: 5 руб. Купить Шар кованый

Описание:

Шар кованый, гладкий. Применяется в изделиях художественной ковки.
Стоимость: 5 руб.

Другие шары, сферы:
... предыдущий
Кованый элемент: Шар пустотелый 009.36
Шар пустотелый Арт. 009.36
Цена: 55 руб.
следующий ...
Кованый элемент: Шар кованый Арт. 19438-20
Шар кованый Арт. 19438-20
Цена: нет в наличии руб.

| кованые элементы | шары, сферы | Шар кованый Арт. 19438-15

Каталог товаров
О нас
Покупателю
Тел. Контактные телефоны
+7 (495) 326-34-56
   8-905-553-78-86
Почта Написать письмо

kovkaprom@mail.ru
Адрес Наш адрес
г. Москва
ул. 6-я Радиальная, д. 62
(завод "Огонек")
© ООО "Ковкапром" 2006-2020 Ковка, Художественная ковка, Кованые изделия, Кованые элементы.
Top.Mail.Ru

Добавить в корзину: SK03.30.1 Шар стальной
Количество: шт.